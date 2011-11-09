Минрегион отчитался: к теплу подключены 100% потребителей в 24 регионах. Но...

По состоянию на утро 9 ноября, в 24 регионах Украины подключены к теплоснабжению 100% потребителей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

В частности, подключены к теплоснабжению жилые дома и объекты социальной сферы в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях, а также в г. Севастополь.

По словам министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолия БЛИЗНЮКА, в стране пока не обогреваются 22 учебных заведения, где продолжаются каникулы: 20 - в Запорожской области и 2 - в Крыму. В Киеве при штатной работе всех систем и подключении почти всех потребителей, из-за замены оборудования котельной, остается без теплоснабжения один жилой дом.

«В настоящее время в Украине пока не начали работу 2 котельные, без теплоснабжения всего 130 жилых домов, а это 0,09% от их общего количества, 22 учебных и 2 медицинских учреждения. 122 дома не обогреваются в Крыму, 7 - в Херсонской области», - сказал министр.