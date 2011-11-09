Введено в эксплуатацию 30 жилых домов по программе доступного жилья

В Украине за IV квартал 2010 года – III квартал 2011 года по программе доступного жилья введено в эксплуатацию 30 жилых домов на 3509 квартир, из которых участники программы получили 445 квартир.

Об этом говорится на сайте Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.

По данным заместителя главы правления фонда Павла НЕСТЕРЕНКО, по программе обеспечения молодежи жильем введено в эксплуатацию 15 жилых домов на 1296 квартир, из которых 202 квартиры получили молодые семьи — участники программы.

Справка УНИАН. Государственная целевая социально-экономическая программа строительства доступного жилья на 2010-2017 годы, которую реализует Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству, предусматривает предоставление гражданам 30% безвозвратной субсидии за счет средств госбюджета на строительство жилья. Участвовать в программе могут граждане, которые состоят на квартирном учете.