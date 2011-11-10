Киевсовет не решился переименовать ряд улиц. Вопрос перенесен

Киевсовет перенес рассмотрение вопроса о возвращении ряду столичных улиц исторических названий.

Как передает корреспондент УНИАН, за то, чтобы отсрочить рассмотрение этого вопроса, проголосовали 75 из 108 зарегистрированных в зале депутатов.

Депутаты Киевсовета сошлись во мнении, что принимать данное решение, которое касается большой части киевлян, поскольку речь идет о таких больших улицах, как Красноармейская, Фрунзе, Воровского, необходимо только после общественных обсуждений. А они на сегодняшний день не были проведены.

Таким образом, решено вернуться к проекту решения после того, как состоится обсуждение жителями столицы предложенных переименований улиц.

В поданном проекте решения предусматривается переименовать улицу Красноармейскую в Большую Васильковскую, улицу Фрунзе - в Кирилловскую, а площадь Фрунзе – в площадь Петропавловскую, улицу Воровского – в Бульварно-Кудрявскую, улицу Андрея Иванова - в переулок Бутышева, улицу Анищенко – в Левандовскую, улицу Аистова – в улицу Ипсиланти, улицу Димитрова – в Деловую, улицу Ветрова – в улицу Назаровскую и переулок Делегатский - в Федоровский.