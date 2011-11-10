За нарушение сроков возвращения самовольно занятых земель установят штрафы?

Народный депутат Андрей ПИНЧУК (Партия регионов) предлагает установить штрафы в размере от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан за нарушение сроков возвращения самовольно занятых земель или невыполнение обязанностей по приведению их в состояние, пригодное для использование по назначению.

Об этом говорится в законопроекте №9430 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усилению ответственности за неприведение самовольно занятых земель в состояние, пригодное для использования по назначению», внесенном в парламент 8 ноября т.г.

Согласно документу, в случае отказа граждан или юридических лиц, самовольно занявших земельные участки, от приведения их в пригодное для использование состояние или возмещения расходов на такое приведение, недвижимые объекты и сооружения, размещенные на участках, при условии, что они препятствуют приведению участков в пригодное состояние, подлежат принудительному демонтажу, а движимые объекты (временные сооружения, каркасы, строительные материалы и т. д.) - принудительному перемещению за пределы земельного участка.

Предлагается установить, что непринятие гражданами или юридическими лицами, самовольно занявшими земельные участки, мер по приведению земельных участков в пригодное для использования состояние на протяжении двух месяцев со дня вступление в силу решения суда о возвращении самовольно занятых земельных участков, считается отказом от их приведения в пригодное для использование состояние и предусматривает последствия, указанные выше.