Киевсовет расторг инвестдоговор по застройке Оболонской набережной

Киевсовет принял решение о расторжении инвестиционного договора от 12 апреля 2006 года «О строительстве первой очереди Оболонской набережной с объектами социально-культурного назначения и реконструкцией парка культуры и отдыха в урочище Наталка».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект решения поддержали 92 из 108 зарегистрированных в зале депутатов Киевсовета. Решение принято в связи с «невыполнением закрытым акционерным обществом «Тресткиевгорстрой-1» условий инвестиционного договора от 12 апреля 2006 года № 1 «О строительстве первой очереди…», самовольным заниманием земельного участка и его нецелевым использованием, причинением вреда прибрежной полосе, ведением строительства без соответствующей разрешительной документации». Площадь объекта инвестирования составляла 13,8 га.

Депутаты поручили Главному управлению коммунальной собственности Киева и ГУ земельных ресурсов провести необходимые юридические действия, связанные с выполнением этого решения, а также обеспечить подготовку и представление иска ЗАО «Тресткиевгорстрой-1» о взыскании убытков, связанных с ненадлежащим выполнением инвестором своих обязательств по инвестдоговору. Также поручено указанным управлениям обратиться в соответствующие органы внутренних дел, чтобы были приняты меры по освобождению от строительной техники и имущества, принадлежащих инвестору или другим лицам, земельного участка, на котором проводились строительные работы в соответствии с договором.

Постоянно действующей конкурсной комиссии по привлечению инвесторов поручено провести организационные действия по объявлению нового конкурса с целью поиска инвестора на указанный земельный участок.