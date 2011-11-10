Минрегион предлагает в 2,5 раза увеличить компенсацию "зеленого" вреда

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает в 2,5 раза увеличить таксу для начисления размера вреда, нанесенного зеленым насаждениям в случае их противоправного удаления.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 8 апреля 1999 г. №599», размещенном на сайте министерства.

Как говорится в пояснительной записке к документу, таксы для начисления размера вреда, нанесенного зеленым насаждениям в случае их противоправного удаления, не пересматривались с 2001 года, в то время как, согласно индексу инфляции, за этой промежуток времени их необходимо увеличить в 2,598 раза. Однако для удобства в пользовании таксы предлагается увеличить в 2,5 раза.

Согласно действующему законодательству, в случае противоправного удаления зеленых насаждений нарушители уплачивают административный штраф (для граждан - от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан, для должностных лиц - от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан (17-114 грн.), а также уплачивают компенсацию вреда по таксам для начисления размера вреда, нанесенного зеленым насаждениям в пределах городов и других населенных пунктов, а также сумму восстановительной стоимости зеленых насаждений.

При этом восстановительная стоимость дерева составляет в Украине свыше 5 тыс. грн.