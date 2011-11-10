Луганской области угрожает массовое отключение воды и тепла. Причина - долги

ООО «Луганское энергетическое объединение» на следующей неделе, 16 ноября, приступит к ограничению поставок электроэнергии структурным подразделениям ООО «Лугансквода» и ЛГКП «Теплокоммунэнерго».

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь ООО «ЛЭО» Виктория КОЛОМЕЕЦ.

По ее словам, о предстоящих действиях были уведомлены генеральный директор ООО «Лугансквода», начальник управления ЖКХ, прокурор области, председатель облгосадминистрации, председатель областного совета, начальник государственной инспекции Госэнергонадзора за режимами потребления электрической и тепловой энергии, начальник главного управления МЧС Украины в Луганской области.

Как сообщила В.КОЛОМЕЕЦ, первыми от электроэнергии будут отключены административные здания и объекты, не связанные с технологическим процессом или защищенные экологической броней.

«Отключения будут продолжаться до решения вопроса о сокращении задолженности. Мы хотим, чтобы водники оплачивали текущие счета и хотя бы по частям – долги. ООО «ЛЭО» готово идти на встречу, составить приемлемый для всех сторон график погашения», - заявил директор департамента энергосбыта ООО «ЛЭО» Николай ЛЫСЫЙ.

Ограничение электроснабжения подразделений ООО «Лугансквода» будет осуществляться в городах: Луганск, Славяносербск, Алчевск, Красный луч, Лисичанск. Если ситуация не изменится, то в пятницу, 18 ноября, ООО «ЛЭО» вынуждено будет приступить к более жестким мерам – отключению насосных станций ООО «Лугансквода». Такие же предупреждения получила и компания ЛГКП «Теплокоммунэнерго».

Долг перед энергетиками компаний водоснабжения Луганской области на 1 ноября 2011 г. составляет более 627 млн. грн., в том числе ООО «Лугансквода» - 298,9 млн. грн. Долг ЛГКП «Теплокоммунэнерго» перед компанией составляет более 63-х миллионов гривень.