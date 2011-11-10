Киевсовет отказался забирать землю у Высшего хозсуда на Печерской площади

Депутаты Киевсовета отказались отменить свое предыдущее решение от 17 февраля 2011 года о предоставлении земельного участка Высшему хозяйственному суду Украины для реконструкции с достройкой админздания на улице Александра Копыленко, 6, в Печерском районе.

Как передает корреспондент УНИАН, подготовленный проект решения об отмене отведения земли поддержали только 50 из 105 зарегистрированных в зале депутатов Киевсовета.

В то же время на брифинге секретарь Киевсовета Галина ГЕРЕГА выразила убеждение, что Киевсовет все-таки отменит свое предыдущее решение по Печерской площади, которое привело к конфликту общества и застройщика. По ее словам, пока альтернативного земельного участка для админкорпуса Высшего хозсуда Украина не найдено, но он подбирается.

Как сообщал УНИАН, около 10 тысяч киевлян выступили против строительства на Печерской площади 18-этажного здания Высшего хозяйственного суда с паркингом. Люди побаиваются, что это приведет к повреждению соседних домов и уничтожению местного продовольственного рынка.

29 сентября Комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма подняла вопрос об отмене решения Киевсовета о выделении земли под реконструкцию с достройкой Высшим хозяйственным судом здания, которое фактически превратилось в строительство отдельного 18-этажного сооружения на площади-памятнике - Печерской площади. В комиссии надеются, что их позицию поддержат и другие депутаты Киевсовета.

Печерская «базарная» площадь – это уникальная историческая площадь, которая в свое время была частью Киевской крепости, сформированная постановлением Магистрата Киева в 1835 году, который даже выделил на это деньги. После перенесения столицы Советской Украины в Киев в 1934 году рассматривалось несколько вариантов обустройства главных площадей города, среди которых была Печерская площадь.