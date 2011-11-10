Минрегионстрой предлагает лицензировать только объекты III-V категории сложности

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает с 1 января 2013 года выдавать лицензии только тем субъектам хозяйственной деятельности, которые связаны с созданием объекта строительства III-V категорий сложности.

Об этом говорится в законопроекте “О внесении изменений в закон Украины “Об архитектурной деятельности”, размещенном на сайте министерства.

В частности, документом предлагается внести изменения, согласно которым хозяйственная деятельность, связанная с созданием объекта строительства III-V категорий сложности, подлежит лицензированию в порядке, определенному Кабинетом министров.

Размер платы за выдачу лицензии, ее копии или дубликата, переоформление лицензии определяются Кабинетом министров.

Органом лицензирования строительной деятельности является Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины, ее территориальные органы, которым делегированы ею такие полномочия.

Планируется, что данный закон вступит в силу с 1 января 2013 года.

Кабинету министров в трехмесячный срок со дня опубликования закона планируется поручить расширить перечень видов работ (услуг), связанных с созданием объектов архитектуры, ответственные исполнители которых проходят профессиональную аттестацию, в связи с отменой лицензирования хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов строительства І и ІІ категории сложности.