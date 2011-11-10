На первичном рынке Киева в октябре в рассрочку было приобретено 60% квартир

На первичном рынке недвижимости Киева в октябре т.г. в рассрочку было приобретено около 60% квартир, сообщили УНИАН в консалтинговой компании UTG.

По данным компании, в октябре с привлечением кредита в новостройках столицы было куплено не более 3% квартир.

В компании отметили, что по состоянию на октябрь 2011 года, около 40 банков осуществляли ипотечное кредитование. Эффективные ставки по кредитам для покупки первичного жилья находились на уровне 10,35-24,33%, вторичного жилья – 15,23-24,4%. Сроки предоставления кредитов на покупку жилья варьируются от 1 года до 30 лет.

Справка УНИАН. Компания UTG (Украинская Торговая Гильдия) работает на рынке недвижимости Украины с 2001 года. Работает со всеми видами недвижимости: торговая, офисная, складская, промышленная, жилая и загородная. На данный момент компания осуществляет комплексное управление семью объектами коммерческой недвижимости общей площадью порядка 600 тыс. кв. м.