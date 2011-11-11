Киев получил переходный кубок Кабмина за лучшее благоустройство в 2010 году

За 2010 год Киеву вручен переходный кубок и диплом Кабинета министров Украины за лучшее благоустройство.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, столица одержала победу во всеукраинском конкурсе «Населенный пункт лучшего благоустройства и поддержки общественного порядка».

«Приятно, что Киев занял первое место по благоустройству. Однако мы не можем быть довольны той ситуацию, которая сложилась в городе в течение осеннего месячника по благоустройству. Во время коллегии, проходившей на днях, в КГГА, мы критиковали работу коммунальщиков и увольняли людей за бездеятельность. Мы хотим, чтобы Киев стал лучшим и соревновался не только с городами Украины, а вышел на европейский уровень”, - подчеркнул первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК.

По его словам, у города есть наработанные программы, сильный кадровый потенциал.

В КГГА отметили, что конкурс проводится с 2000 года. Он призван способствовать улучшению уровня благоустройства населенных пунктов и внести здоровый дух соперничества между разными городами, селами и поселками за звание лучшего населенного пункта в определенной категории.

Церемония награждения победителей ежегодного конкурса проходила во время всеукраинского семинара «Благоустройство-2011».

Участники семинара обсудили проблемы и перспективы развития сферы благоустройства, ознакомились с приобретенным опытом и современными технологиями в озеленении, цветоводстве, дорожно-мостовом хозяйстве, санитарной очистке и освещении населенных пунктов Украины, а также с возможностями повышения уровня и качества услуг.