В Украине создадут прокуратуру для наведения порядка на берегах Днепра

Принято решение о создании прокуратуры, которая будет заниматься вопросами наведения порядка на берегах Днепра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на заседании Общественного гуманитарного совета.

Он сказал, что был очень поражен тем, что сегодня происходит на берегах Днепра. По его словам, «бесконтрольно выбирается песок, разрушаются берега, идет незаконная застройка».

«Там полный беспорядок, и его нужно прекратить и по-хозяйски подойти, чтобы Днепр был таким, как об этом поют в песнях», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, он созвал совещание с участием экологов, правоохранительных органов, и на этом совещании был принят целый ряд решений, в том числе «создание прокуратуры отдельной, которая будет следить за порядком на Днепре».