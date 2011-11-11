Госархстройинспекция планирует внести изменения в 9 законов в сфере ЖКХ

Государственная архитектурно-строительная инспекция в 2012 году планирует внести изменения в 9 законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Александр РЫБАК.

«Сегодня за инспекцией закреплены еще и функции контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Наши планы на 2012 год – работа над нормативно-правовыми актами, подзаконными актами в сфере жилищно-коммунального хозяйства, то есть на законодательном уровне внести изменения в девять законов и порядка 30-40 подзаконных актов», - сказал он.

В частности, изменения планируется внести в законодательство, касающееся деятельности объединений совладельцев многоквартирных домов и ЖЭКов, обращения с твердыми бытовыми отходами, вопросов благоустройства и т.д.

А.РЫБАК также сообщил, что до конца текущего года завершится реорганизация инспекции и формирование ее штата.

«Я думаю, до конца года мы будет полностью укомплектованы и будем полноценно работать», - добавил он.

Глава Госархстройинспекции отметил, что инспекция уже проводит проверки в сфере ЖКХ. «Мы провели работу по подготовке отопительного сезона, мы были инициаторами проверки таких объектов», - уточнил он.

Комментируя влияние на работу инспекции закона о градостроительной деятельности, А.РЫБАК сказал: «От того, что упростили систему регистрации документов, работы у сотрудников ГАСКа меньше не стало, но людям, которые вводят объекты в эксплуатацию стало легче».

Как сообщал УНИАН, согласно указу Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА №439/2011 от 8 апреля 2011 г., Госархстройинспекция является правопреемником прав и обязанностей Государственной архитектурно-строительной инспекции – правительственного органа, действовавшего в системе Министерства регионального развития и строительства Украины, Государственной жилищно-коммунальной инспекции – правительственного органа, функционировавшего в системе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Украины, по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля, контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.