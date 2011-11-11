Новые разрешения на строительство в ареале «Софии Киевской» выдаваться не будут?

Государственная архитектурно-строительная инспекция Киева не намерена давать разрешения на новое строительство в ареале Национального заповедника «София Киевская», который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Государственной архитектурно-строительной инспекции Киева Сергей КУЧЕР.

«Там (в районе заповедника - УНИАН) масса землеотводов, порядка пятидесяти. Ни по одной новой стройке в ареале «Софии Киевской» мы разрешения не дадим. Даже если придет инвестор с полным пакетом документов», - сказал он.

В свою очередь заместитель начальник Главного управления градостроительства и архитектуры КГГА Андрей ВАВРИШ отметил, что главные претензии ЮНЕСКО заключаются в том, что у такого памятника архитектуры нет режима охраны исторической среды, который гарантирует отсутствие проблемных объектов, вызывающих возмущение у профессиональной среды и жителей Киева.

Он отметил, что пока не будет выработана позиция по тому, что делать с объектами, вызывающими масштабное возмущение, будет действовать мораторий на выдачу разрешений на строительство.

А.ВАВРИШ добавил также, что сегодня ведутся работы с застройщиками по тем объектам, которые вызывают огромное возмущение ЮНЕСКО. «Те объекты, которые вызывают огромное возмущение ЮНЕСКО, по ним ведется работа. По каждому из них, и я еще не видел ни одного застройщика, который не согласен или не хочет привести в соответствие свою документацию», - сказал он.