Стоимость недостроев в Украине оценивается в 820 млрд. грн.

В Украине стоимость недостроев оценивается в 820 миллиардов гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий БЛИЗНЮК сообщил на совещании в Виннице.

«Мы в Украине имеем 820 миллиардов зарытых в землю средств - это недострои. Нам нужно принимать по ним решения», - сказал он.

По его мнению, в строительстве должна быть идеология частного партнерства. «Я увидел у вас очень верный подход к этому и увидел то, что строится за государственные средства - это хирургическое отделение больницы им. Пирогова и частный застройщик, который комплексно строит целый микрорайон «Подолье». Это идеология частного партнерства и как раз в строительстве это должно быть. И у вас есть на это хорошие примеры, и у вас есть чему учиться всему государству», - сказал А.БЛИЗНЮК.