Президент внес изменения в государственную программу «Питьевая вода Украины»

Президент Украины подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об Общегосударственной программе «Питьевая вода Украины» на 2006-2020 годы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на брифинге первый заместитель Главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА.

Она сообщила, что в частности данным документом предусматривается обновление стандартов качества воды, которые будут учитываться при реализации общегосударственной программы «Питьевая вода Украины».

«До конца года будет введена новая редакция строительных норм и правил, касающихся водоотвода и поставок воды» - сообщила И. АКИМОВА.

Также предусматривается обновление подходов в части финансирования. Так, если ранее при реализации программы планировалось использовать в основном государственные средства, то теперь значительный денежный ресурс ожидается получить от инвесторов, а также международных финансовых организаций.

«Вы знаете, что такие организации, как Всемирный банк и ЕБРР, готовы финансировать мероприятия по улучшению качества поставок воды для населения. В новой программе ожидается, что почти 2/3 средств будут негосударственными» - отметила И.АКИМОВА.

Кроме того, она сообщила, что изменен порядок определения и пересмотра тарифов на услуги водоотвода и водоснабжения. Так, данная функция возложена на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.

“Программа рассчитана до 2020 года и предусматривает большой объем мероприятий, связанных с повышением качества поставок воды. Обновленная программа будет служить лучшей базой, чем тот документ, который существовал до сегодняшнего времени”, - считает И.АКИМОВА.