Почти 100 теплопунктов столицы реконструируют

В столице определены перечни из 38 теплопунктов системы централизованного горячего водоснабжения и отопления города, а также из 57 индивидуальных теплопунктов, которые будут реконструированы в первую очередь.

Соответствующие распоряжения обнародованы на официальном веб-портале городской власти.

В частности, запланировано реконструировать по 8 теплопунктов в Святошинском и Оболонском районах, по 5 теплопунктов в Днепровском и Голосеевском районах, по 4 в Подольском и Шевченковском.

В соответствии с принятым решением, заказчиком работ по проектированию реконструкции систем отопления города определено Главное управление энергетики, энергоэффективности и энергосбережения КГГА. Данное управление должно определить проектную организацию по разработке проектно-сметной документации, утвердить ее в установленном порядке.

Заказчиком работ по реконструкции 57 индивидуальных тепловых пунктов определено коммунальное предприятие «Группа внедрения проекта по энергосбережению в административных и общественных зданиях г. Киева». КП «ГВС» должно обеспечить выполнение работ по проектированию и реконструкции индивидуальных тепловых пунктов, обязательно предусмотрев условия о предоставлении подрядчиком гарантий качества выполнения работ, и установить гарантийные сроки эксплуатации ИТП. Распоряжением КГГА предусмотрено, что все имущество этих теплопунктов после завершения работ будет зачислено в коммунальную собственность территориального общества Киева.