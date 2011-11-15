ЕБРР предоставит Тернополю 15 млн. евро на реконструкцию системы теплоснабжения

Европейский банк реконструкции и развития предоставит Тернополю 15 млн. евро на реконструкцию системы теплоснабжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время пленарного заседания городской голова Тернополя Сергей НАДАЛ.

По его словам, соответствующее решение было принято на прошлой неделе на конференции доноров ЕБРР.

«10 млн. евро мы получим в качестве кредита на 25 лет, еще 5 млн. евро нам предоставят сразу без необходимости возвращения», – сообщил городской голова.

По его данным, проект модернизации системы теплоснабжения разрабатывали международные эксперты, после чего приняли решение о его финансировании.

«Отрадно, что наш проект – первый в Восточной Европе, который финансирует ЕБРР», – сказал С.НАДАЛ.

Он также подчеркнул, что сумма, которую предоставляет городу на указаный проект Европейский банк, составляет треть годового бюджета города.