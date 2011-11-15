«Киевгорстрой» до конца года намерен ввести в эксплуатацию 5 жилых домов в Киеве

АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» планирует до конца текущего года ввести в эксплуатацию 5 жилых домов в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил президент ХК «Киевгорстрой» Михаил ГОЛИЦА во время сдачи первой очереди жилкомплекса «Ново-Демеевский» в Киеве.

«До конца года будем сдавать две секции жилого дома №4 на Позняках-2, дом №9 на Позняках, дом №10 на Позняках, дом №2 на Позняках, дом по ул. Алма-Атинской введен в эксплуатацию в Днепровском районе», - сказал он.

Президент компании добавил, что в жилых домах №2 и 10 на Позняках и по ул. Алма-Атинской квартиры реализуются по программе доступного жилья 70/30, где 70% стоимости квартиры финансирует покупатель, который находится на квартучете, а 30% - предоставляет государство в виде безвозвратной субсидии.

Также до конца текущего года компания, как генеральный подрядчик, планирует ввести в эксплуатацию детский сад по ул. Народного ополчения в Киеве.

Как сообщал УНИАН, АО ХК «Киевгорстрой» во втором полугодии текущего года планирует ввести в эксплуатацию около 236 тыс. кв. м жилья в Киеве.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

В 2010 году «Киевгорстрой» ввел в эксплуатацию 210,5 тыс. кв. м жилья в Украине, из них 205,1 тыс. кв. м – в Киеве и 5,4 тыс. кв. м – в регионах (в Севастополе).