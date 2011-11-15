«Киевгорстрой» в 2012 г. планирует увеличить ввод жилья в Киеве на 5-7%

АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» планирует в 2012 году увеличить объемы ввода в эксплуатацию жилья в Киеве на 5-7%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил президент ХК «Киевгорстрой» Михаил ГОЛИЦА во время сдачи первой очереди жилкомплекса «Ново-Демеевский» в Киеве.

«Мы думаем, что каждый год мы должны 5-7% добавлять. Увеличение этого года - это где-то 7%. Где-то еще плюс 7% в 2012 году увеличение объемов. Это по Киеву», - сказал он.

Президент компании отметил, что по итогам текущего года планируется ввести в эксплуатацию 48-50 тыс. кв. м жилья в регионах (в Севастополе, Житомире, Полтаве), а в 2012 году холдинг планирует вести строительство жилья в Буче (Киевской области), Луганске, Севастополе, Житомире.

«В этом году мы обязательно введем дома в Севастополе, Житомире, Полтаве. В следующем году будем вводить дома в Буче, начинаем строительство в Луганске (там остановлено строительство)... Точно будем строить в Житомире, начнем строительство в Севастополе», - сказал он.

М.ГОЛИЦА уточнил, что по итогам 2011 года компания планирует ввести в эксплуатацию 268 тыс. кв. м жилья в Украине.

«Пусковая программа холдинговой компании в прошлом году была 205 тыс. кв. м Я думаю, в этом году с регионами она будет 268 тыс. кв. м», - добавил он.

Помимо строительства жилых домов в Киеве, компания планирует строительство школы на Осокорках и двух детских садов.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

В 2010 году «Киевгорстрой» ввел в эксплуатацию 210,5 тыс. кв. м жилья в Украине, из них 205,1 тыс. кв. м – в Киеве и 5,4 тыс. кв. м – в регионах (в Севастополе).