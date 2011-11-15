«Киевгорстрой» может начать строительство 8 домов для пострадавших от «Элита-Центр», но...

АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» рассматривает возможность начала строительства в 2012 году восьми жилых домов для пострадавших от деятельности группы компаний «Элита-Центр» при условии, если киевские власти снизят процент передаваемых пострадавшим квартир с нынешних 25% до 5,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил президент ХК «Киевгорстрой» Михаил ГОЛИЦА во время сдачи первой очереди жилкомплекса «Ново-Демеевский» в Киеве.

«Если город, а потерпевшие этого очень хотят и просят, пойдет на то, чтобы уменьшить процент холдинговой компании до 5,5-5,6%, то мы имеем возможность начать восемь домов по «Элите-Центр» на шести земельных участках», - сказал он.

В частности, строительство жилья для пострадавших инвесторов группы компаний «Элита-Центр» может начаться на земельных участках, расположенных по ул. Драгоманова, 40, Ревуцкого, 7а, Радунской, 28-32, Хорольской, 1а, а также пересечении ул. Армянской и Харьковской.

М.ГОЛИЦА рассчитывает, что до конца текущего года вопрос о уменьшении количества передаваемых пострадавшим инвесторам квартир будет решен.

«Я думаю, что в этом году этот вопрос должен быть решен обязательно», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году ХК «Киевгорстрой» ввела в эксплуатацию три жилых дома, часть квартир в которых передана пострадавшим от деятельности группы компаний «Элита-Центр», по ул. Лайоша Гавро, 1 в Оболонском районе, по просп. Маяковского, 1-3 в Деснянском районе, а также по пр. Правды, 5-б в Подольском районе Киева.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

В 2010 году «Киевгорстрой» ввел в эксплуатацию 210,5 тыс. кв. м жилья в Украине, из них 205,1 тыс. кв. м – в Киеве и 5,4 тыс. кв. м – в регионах (в Севастополе).