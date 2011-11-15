При поддержке ГИУ планируется ввести в эксплуатацию свыше 500 тыс. кв. м жилья

В Украине при поддержке Государственного ипотечного учреждения по финансированию достройки объектов незавершенного жилищного строительства за 2011-2012 годы планируется ввести в эксплуатацию свыше 500 тыс. кв. м жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции председатель правления ГИУ Виктор МИРГОРОДСКИЙ.

По его словам, с начала текущего года на финансирование достройки 20 объектов незавершенного жилищного строительства в Донецкой, Ивано-Франковской, Харьковской, Львовской областях, Севастополе и Киеве ГИУ направило свыше 500 млн. грн.

В.МИРГОРОДСКИЙ добавил, что в данной программе на сегодня принимают участие 14 банков.

Председатель правления ГИУ отметил, что финансирование достройки объектов позволит в текущем году ввести в эксплуатацию 150 тыс. кв. м жилья, а в 2012 году — еще примерно столько же, учитывая объемы финансирования, запланированные учреждением на следующий год.

В.МИРГОРОДСКИЙ уточнил, что за текущий и следующий годы при поддержке ГИУ в Украине планируется ввести в эксплуатацию свыше 500 тыс. кв.м. жилья на 3,5-4 тыс. квартир, что составляет 5% от общей потребности в финансировании достройки всех жилых недостроев в стране.

Он напомнил, что в результате финансового кризиса в Украине насчитывается свыше 4 тыс. объектов незавершенного жилищного строительства на сумму 56 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) до конца текущего года планирует профинансировать достройку жилых объектов незавершенного строительства на 350-400 млн. грн.

За январь-сентябрь т.г. ГИУ при участии банков-партнеров профинансировано 19 жилых объектов (около 330 тыс. кв. м на более 3 тыс. квартир) на общую сумму свыше 411 млн. грн.