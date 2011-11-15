Объем инвестиций в куплю-продажу жилья в III квартале вырос на 16%

В Украине объем инвестиций в куплю-продажу жилья в III квартале текущего года составил 161 млн. долл., что на 16% больше по сравнению с показателями второго квартала т.г., и на 39,5% больше, чем в первом квартале т.г.

Об этом говорится в отчете аналитического департамента инвестиционно-девелоперской компании «Каскад», переданном УНИАН.

По данным компании, в третьем квартале т.г. доля объектов стоимостью до 100 тыс. долл. занимала 64,3% от общего количества сделок, сегмент 100-200 тыс. долл. составил 26,4%; в ценовом диапазоне 200-300 тыс. долл. заключили 4,6% от общего объема сделок. В общем объеме сделок доля офисных и коммерческих помещений составила 11,3%, доля сделок с загородными домами - 8%.

В компании не видят предпосылок для повышения стоимости ни в одной из категорий жилой недвижимости до конца 2011 года. «В то же время, при уверенной стабильности рынка, снижения стоимости недвижимости не ожидается», - говорится в отчете.

По оценкам специалистов компании, на сегодня среди популярных способов приобретения квартиры на первичном рынке преобладает рассрочка или оплата всей стоимости жилья сразу. При этом ипотечные кредиты непопулярны, поскольку условия, предлагаемые банками сегодня, мало кого удовлетворяют.