В Украине за 9 месяцев ввод в эксплуатацию жилья снизился на 6,5%

В Украине за январь-август т.г. введено в эксплуатацию 4 млн. 905,4 тыс. кв. м жилья, что на 6,5% меньше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, из общего объема 909,3 тыс. кв. м (или 18,5% общего объема жилья) введено в эксплуатацию в соответствии с Временным порядком ввода в эксплуатацию завершенных частных жилых домов усадебного типа, дачных и садовых домов с хозяйственными постройками и сооружениями, построенными без разрешения на выполнение строительных работ.

В Госстате отметили, что без учета жилья, введенного в соответствии с Временным порядком, объемы ввода жилья за 9 месяцев выросли на 47,1%.

При этом 51,1% общего объема жилья введено в эксплуатацию в одноквартирных домах, 48,4% - в домах с двумя и более квартирами и 0,5% - в общежитиях.

Удельный вес жилья, введенного в эксплуатацию в городских поселениях, составил 75,2% общего объема (за 9 месяцев 2010 г. - 64,9%), в сельской местности - 24,8% (за 9 месяцев 2010 г. - 35,1% ).

По данным Госстата, в Киеве и Киевской области построено 31,6% общего объема жилья, еще 21,4% - в Одесской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

За счет средств государственного бюджета за 9 месяцев 2011 г. введено в эксплуатацию 29,2 тыс. кв. м общей площади жилья, что в 2 раза больше показателей соответствующего периода 2010 года. Доля жилья, построенного за счет этих средств, составила 0,6% общегосударственного объема (за 9 месяцев 2010 г. - 0,3%).

Из общей площади введенного в эксплуатацию жилья 4775,2 тыс. кв. м составила площадь квартир, 130,2 тыс. кв. м - площадь общежитий и прирост площади существующих квартир за счет реконструкции и расширения.

Среди построенных квартир преобладают двухкомнатные (29,1% от общего количества), однокомнатные (28,7%) и трехкомнатные (22,7%) квартиры.

Справка УНИАН. В Украине в первом квартале т.г. введено в эксплуатацию 1 млн. 456,1 тыс. кв. м жилья, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период 2010 года.

В Украине в 2010 году введено в эксплуатацию 9 млн. 339,3 кв. м жилья, что на 45,9% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

В 2009 году в Украине было введено в эксплуатацию 6,4 млн. кв. м жилья, что на 39% меньше, чем в 2008 году.

В 2008 году в Украине было введено в эксплуатацию 10 млн. 496 тыс. кв. м жилья, что на 2,5% больше, чем в 2007 году.