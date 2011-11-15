Одесса лидирует среди регионов по стоимости жилья

По стоимости жилья Одесса лидирует среди остальных крупных городов Украины, сообщает портал Slando.

Согласно анализу статистических данных сайта за 1 октября - 14 ноября 2011 г., по уровню средних цен на одно- и двухкомнатные квартиры Одесса является самым дорогим городом Украины помимо Киева: однокомнатную квартиру там можно приобрести за 48 тыс. долл., а двухкомнатную – за 72 тыс. долл.

На втором месте рейтинга расположился Львов со стоимостью однокомнатной квартиры 37 тыс. долл. и двухкомнатной – 68,5 тыс. долл.

Третье место принадлежит Донецку, где однокомнатные и двухкомнатные квартиры стоят соответственно около 36 тыс. долл. и 50 тыс. долл.

Четвёртая позиция – за Харьковом: 32,5 тыс. долл. просят за однокомнатное жильё и 50,5 тыс. долл. за двухкомнатное.

На пятом месте – Днепропетровск: однокомнатную квартиру там можно приобрести за 31,5 тыс. долл., а двухкомнатную – за 46 тыс. долл.

Шестое место занимает Запорожье со стоимостью однокомнатной квартиры в 26,5 тыс. долл., двухкомнатной – около 35 тыс. долл.

При этом стоимость однокомнатных и двухкомнатных квартир в Киеве составляет соответственно 64,5 и 97 тыс. долл., что практически вдвое превышает цены в регионах.