Стоимость жилья на первичном рынке Киева в октябре выросла на 1%

Средняя стоимость жилья на первичном рынке Киева (незавершенное строительство и квартиры в домах, сданных в эксплуатацию) в октябре по сравнению с сентябрем т.г. выросла на 1% - до 13 277 грн./кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная Недвижимость».

По данным портала, в октябре стоимость жилья эконом-класса снизилась на 0,02% - до 9 850 грн./кв. м, бизнес-класса – выросла на 0,5% - до 14 739 грн./кв. м, премиум-класса – снизилась на 0,6% - до 20 670 грн./кв. м.

«Предложение квартир в октябре на рынке новостроек Киева увеличилось на 0,4% относительно сентября. Доля квартир, выставленных на продажу в отчетном месяце, составила 8% от всего объема предложения», – отмечается в аналитическом отчете портала.

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса – 56%. Новостройки бизнес-класса составляют 29% от общего количества, премиум-класса – 15%.

В октябре были восстановлены или начаты продажи квартир в 2-х новостройках эконом-класса, в 3-х объектах бизнес-класса. Приостановлены либо прекращены продажи квартир в 3-х новостройках эконом-класса, 1-м объекте бизнес-класса и в 1-м премиум-класса.