ВР приняла в первом чтении изменения к законам об инвестициях в ЖКХ

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регуляции инвестиционной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 262 из 291 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом планируется внести изменения в Закон “О питьевой воде и питьевом водоснабжении”, которыми предусмотрено, что инвестиционная программа - комплекс мероприятий, утвержденный в установленном порядке для повышения уровня надежности и обеспечения эффективной работы систем централизованного водоснабжения и водоотвода, который содержит обязательство субъекта хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода о строительстве (реконструкции, модернизации) объектов в этой сфере, улучшении качества услуг, с соответствующими расчетами и обоснованиями, а также указанием источников финансирования и графика выполнения.

Также предусмотрено, что инвестиционные программы разрабатываются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода сроком на пять лет.

Порядок разработки, согласования и утверждения инвестиционных программ субъектов хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода устанавливается совместным решением центрального органа исполнительной власти по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, центрального органа исполнительной власти в сфере инвестиционной деятельности и национальной комиссии, которая осуществляет государственную регуляцию в сфере коммунальных услуг.

Субъекты хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода для проведения в установленном законодательством порядке расчетов по инвестиционным программам открывают специальные счета.

На указанные счета субъекты хозяйствования перечисляют средства в объеме, предусмотренном в установленных тарифах для выполнения инвестиционных программ.

Порядок зачисления средств на специальный счет, использования указанных средств и осуществления контроля за их расходованием устанавливается Кабинетом министров Украины.

Субъекты хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода - владельцы специальных счетов обязаны использовать средства, которые находятся на таких счетах, исключительно для выполнения инвестиционных программ. Использование указанных средств в каких-либо других целях запрещается.

Также запланированы изменения к Закону Украины “О теплоснабжении”, которыми предусмотрено, что инвестиционные программы разрабатываются субъектами хозяйствования в сфере теплоснабжения сроком на пять лет.

Порядок разработки, согласования и утверждения инвестиционных программ субъектов хозяйствования в сфере теплоснабжения устанавливается совместным решением центрального органа исполнительной власти по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, центрального органа исполнительной власти в сфере инвестиционной деятельности и национальной комиссии, которая осуществляет государственную регуляцию в сфере коммунальных услуг.

Субъекты хозяйствования в сфере теплоснабжения для проведения в установленном законодательством порядке расчетов по инвестиционным программам открывают специальные счета.

Порядок зачисления средств на специальный счет, использование указанных средств и осуществления контроля за их расходованием устанавливается Кабмином.

Субъекты хозяйствования в сфере теплоснабжения – владельцы специальных счетов обязаны использовать средства, которые находятся на таких счетах, исключительно для выполнения инвестиционных программ. Использование указанных средств в каких-либо других целях запрещается.