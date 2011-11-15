Парламент планирует усовершенствовать систему тарифообразования в ЖКХ

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» (относительно регулирования инвестиционной деятельности в сфере жилищно-коммунальных услуг и совершенствования механизма тарифообразования).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало 263 из 291 народного депутата Украины, зарегистрированного в сессионном зале.

Законопроектом планируется внести изменения в Закон «О жилищно-коммунальных услугах», которыми предусмотрено, что цена/тариф на жилищно-коммунальные услуги может включать инвестиционную составляющую - расходы на возмещение привлеченных инвестиционных ресурсов по инвестиционным программам и их стоимости в границах и за счет снижения фактической себестоимости жилищно-коммунальных услуг в результате привлечения таких инвестиционных ресурсов.

Также предусмотрено, что порядок разработки, согласования и утверждения инвестиционных программ (комплекс мер для повышения уровня надежности и обеспечения эффективной работы/эксплуатации систем централизованного теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода, конструктивных элементов жилых домов и общежитий, внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения, водоотвода, централизованного отопления и сточной канализации и технических устройств домов, который содержит обязательство исполнителя/производителя относительно строительства или реконструкции или модернизации объектов в этой сфере, улучшения качества услуг), порядок контроля за их реализацией, а также предельный уровень стоимости инвестиций, которые могут привлекаться по инвестиционным программам, которые включаются при расчете экономически обоснованных расходов, и предельный срок действия инвестиционных программ до момента полного погашения обязательств по ним утверждаются Кабинетом министров.

Инвестиционная программа должна содержать перечень мер, сроки и график их реализации с соответствующими расчетами и обоснованиями, а также указанием источников финансирования и порядка погашения инвестиций.

Размер инвестиционной составной цены/тарифа, которая включается в себестоимость жилищно-коммунальных услуг, утверждается органом, уполномоченным осуществлять установление цен/тарифов.

В законопроекте отмечается, что включение в состав экономических обоснованных расходов на производство (предоставление) жилищно-коммунальных услуг инвестиционной составной цены/тарифа не является основанием для пересмотра цены/тарифа на соответствующие услуги в сторону роста. После возвращения вложенной инвестиции цена/тариф на соответствующую жилищно-коммунальную услугу подлежит уменьшению на величину уменьшения себестоимости в результате реализации соответствующей инвестиционной программы.

Уровень рентабельности, которая применяется при расчете экономически обоснованных расходов на производство (предоставление) жилищно-коммунальных услуг, утверждается Кабинетом министров.

В случае изменения на протяжении срока действия цен/тарифов объема отдельных расходов по причинам, которые не зависят от исполнителя/производителя, в частности, увеличения или уменьшения налогов и сборов, минимальной зарплаты, арендной платы и амортизационных отчислений, повышения или снижения цены на топливно-энергетические и другие материальные ресурсы, исполнители/производители проводят корректировку установленных цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги, и подают на утверждение в органу, уполномоченный осуществлять установление таких цен/тарифов.

При этом пересчет цен/тарифов может проводиться путем корректировки только тех составляющих структуры цен/тарифов, по которым произошли ценовые изменения в сторону увеличения или уменьшения.