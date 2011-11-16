Законы об имущественных правах детей претерпят изменения

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно защиты имущественных прав детей)».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало 259 из 283 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается внести изменения в статью 177 Семейного кодекса Украины, которыми предлагается ввести новые полномочия органа опеки и попечительства относительно сообщения нотариусу о наложении запрета взыскания на жилье ребенка в таких исключительных случаях, когда: мать и/или отец ребенка, которые (которая, который) обратились за разрешением, лишены судом родительских прав; судом, органом опеки и попечительства или прокурором постановлено (принято) решение отобрать ребенка от родителей; в суд подан иск о лишении родителей ребенка (или того из них, кто обратился за разрешением) родительских прав; лицо, которое обратилось за разрешением, сообщило о себе неправдивые сведения, имеющие существенное значение для решения вопроса о предоставлении разрешения или отказе в его предоставлении; между родителями ребенка нет согласия по поводу совершения правового действия относительно недвижимого имущества ребенка; между родителями ребенка или между одним из них и третьими лицами существует судебный спор относительно недвижимого имущества, за разрешением на совершение правового действия в отношении которого обратились родители ребенка (или один из них); совершение правового действия приведет к сужению объема существующих имущественных прав ребенка и/или нарушению охраняемых законом интересов ребенка.

С целью наполнения нормативным содержанием новой функции органа опеки и заботы предусмотрены также изменения к статьям 73 и 74 Закону «О нотариате».

В частности, в перечень субъектов обращения к нотариусу за наложением запрета отчуждения недвижимого имущества предлагается добавить орган опеки и попечительства. Предусматривается, что Кабинет министров Украины будет устанавливать порядок обращения органов опеки и попечительства к нотариусам.

Другим нововведением законопроекта является ограничение допуска любых категорий лиц к наложению и снятию запрета отчуждения имущества, кроме нотариусов.