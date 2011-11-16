Стоимость жилья в новостройках Киева за год выросла на 1,6% - эксперт

Средняя стоимость жилья в новостройках Киева за год (с октября 2010 г. по октябрь 2011 г.) выросла на 1,6% - до 13 277 грн./кв.м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Согласно сообщению, с начала текущего года средняя стоимость жилья на первичном рынке столицы выросла на 2,4%.

По данным портала, по сравнению с октябрем прошлого года предложение квартир в новостройках выросло с 1309 квартир в 132 объектах до 1398 квартир в 136 домах в октябре текущего года. Однако предлагаемого жилья эконом-класса за год стало меньше: 714 квартир в октябре 2011 года против 760 квартир в октябре 2010 года.

С жильем бизнес- и премиум-класса ситуация противоположная, отметили специалисты портала. В октябре 2010 года в новостройках Киева предлагалось к продаже 314 квартир бизнес-сегмента и 235 – премиум-класса. В этом году в этих сегментах продается 440 и 244 квартиры соответственно.

Мониторинг рынка первичной недвижимости Киева осуществляется ИАП «Столичная Недвижимость» ежемесячно на основании данных предоставленных в отделах продаж инвестиционно-строительных компаний.