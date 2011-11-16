Киев вошел в сотню городов мира с самым дорогими элитными квартирами

Киев занял 42-е место в сотне городов мира с самым высокими ценами на элитные квартиры - на Крещатике, Печерске и Подоле.

Об этом пишет газета «Сегодня» (№257 от 16 ноября).

Издание отмечает, что Киев на 42-м месте в мире по дороговизне жилья после побережья Черногории и перед словенским городом Любляна. Таковы результаты ежегодного рейтинга британского портала недвижимости Global Property Guide, составленного из 94 городов мира с самой дорогой недвижимостью.

Первая десятка не сильно изменилась, разве что города поменялись местами - где-то цены на жилье повышались, а где-то, наоборот, упали. Например, в Лондоне цены практически не изменились, но он поднялся с третьего на второе место, так как изменились цены в других городах.

Четвертый год подряд в рейтинге лидирует Монако, где жилье покупают многие богачи мира, в том числе и украинские випы, пишет газета. Второе место рейтинга занял Лондон, на третьем - Гонконг. Наше 42-е место не такое уж и «плохое», учитывая, что наш ближайший сосед - Москва - на шестом месте.

Рейтинг составляется, исходя из стоимости элитного жилья площадью свыше 120 кв.м. Так, например, в Монако по оценкам аналитиков, «квадрат» такого жилья стоит 53,2 тысячи долларов. Соответственно, самая дорогая улица мира - это Авеню принцессы Грейс. В Лондоне квадратный метр жилья обойдется в 20,5 тысячи долларов. А в Киеве намного меньше - всего 3,7 тысячи долларов. Относительно нашей столицы британцы указывают, что самое дорогое жилье у нас на Крещатике, Печерске и Подоле. «Также очень популярны Липки, Зверинец и Конча-Заспа», - резюмируют аналитики.

В то же время, отмечает газета, украинские эксперты такой цифре удивляются. «Это какая-то цена, взятая с потолка, - говорит аналитик консалтинговой компании SV Development Сергей КОСТЕЦКИЙ. - Разве что если говорить об отдельных квартирах. На том же Печерске, если оценивать по реальным сделкам, средняя цена за «квадрат» - 3 тысячи долларов. Средняя стоимость по Киеву сейчас составляет 1,6-1,7 тысячи долларов».

На сайтах киевских агентств недвижимости изданию удалось найти больше десятка апартаментов примерно по той цене, которую указали британские исследователи. Например, на ул. Старонаводницкой в Печерском районе за квартиру площадью 120 кв. м (4 комнаты) просят 495 тыс. долл., то есть стоимость квадратного метра получается 4,1 тыс. долл. Такая же цена за 3-комнатную аналогичной площади на ул. Константиновской на Подоле. На ул. Щорса трехкомнатная квартира площадью 120 кв. м продается за 535 тыс. долл. (4,4 тыс. долл. за 1 кв. м). А на улице Академика Богомольца продают апартаменты по цене 650 тыс. долл. Это почти 5,5 тысячи долларов за 1 кв. м, отмечает газета.