Строительные предприятия за 10 мес. увеличили объемы работ на 11,7% – до 45,1 млрд.грн.

Строительные предприятия Украины в январе-октябре этого года увеличили объемы работ на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 45 млрд. 122,8 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период строительные предприятия увеличили объемы работ по подготовке строительных участков на 12,1%, до 2 млрд. 254,7 млн. грн., по строительству зданий и сооружений – увеличили на 12,9%, до 38 млрд. 530,2 млн. грн., по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – увеличили на 2,3%, до 4 млрд. 086,4 млн. грн., по завершению строительства – снизили на 10,8%, до 180,8 млн. грн., по аренде строительной техники с оператором – увеличили на 63,5%, до 70,7 млн. грн.

В Госстате отметили, что по характеру строительства работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 79,4% от общего объема, работы по капитальному ремонту – 14,1%, по текущему ремонту – 6,5%.

В частности, строительные предприятия Киева в январе-октябре т.г. увеличили объем работ на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 11 млрд. 008,1 млн. грн., выполнив 24,4% общегосударственного объема работ.

Справка УНИАН. Строительные предприятия Украины в 2010 году снизили объемы работ на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 43 млрд. 174,9 млн. грн.