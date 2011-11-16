Харьковский технополис «Пятихатки» стал частью нацпроекта «Город будущего»

Харьковский технополис «Пятихатки» стал составной частью национального проекта «Город будущего».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя губернатора Юрия САПРОНОВА.

По его словам, это решение было принято на заседании Комитета по экономическим реформам под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, состоявшемся в Киеве в ноябре.

Ю.САПРОНОВ считает, что определение технополиса как составной части национального проекта открывает большие перспективы для его дальнейшего развития. В частности, он надеется, что на территории технополиса «Пятихатки» может быть введен специальный режим инвестиционной деятельности и это позволит, в частности, расширять рамки проекта и партнерское взаимодействие.

«Если нам удастся, а вероятность этого очень велика, получить специальный режим инвестиционной деятельности на территории технополиса «Пятихатки», русско-украинский технопарк «Слобожанщина» тоже с удовольствием будет работать на территории этого проекта», - сказал Ю.САПРОНОВ.

Он отметил, что в состав технополиса могут войти высокотехнологичные компании: имея конкретные налоговые, таможенные и другие льготы и преференции, высокотехнологичный бизнес вполне будет способен конкурировать с аналогичными проектами, которые есть сегодня в других странах мира.

«Для высокотехнологичного бизнеса, в котором большая доля интеллектуальной собственности, и который создает продукт с максимально высокой добавленной стоимостью на основе инновационных решений, - сказал вице-губернатор, - очень важно получать льготы и преференции. Это следующий шаг, над которым мы уже работаем и в направлении которого осуществляется поддержка со стороны правительства Украины».

Ю. САПРОНОВ сообщил, что для реализации проекта создано несколько рабочих групп. Также идет подготовка отдельного закона или постановления Кабинета министров относительно технополиса «Пятихатки».

По его словам, деятельность технополиса «Пятихатки» будет сконцентрирована на следующих приоритетных направлениях: «Ядерные технологии в энергетике и здравоохранении», «Энергосбережение и новые технологии производства энергии», «Новые технологии агропромышленного комплекса», «Авиация, станкостроение, инновационная мехатроника», «Биотехнологии, биомедицина и фармация», «Новые технологии и наноматериалы», «Информационно-коммуникационные технологии», «Приборостроение».

Справка УНИАН. Технополис «Пятихатки» создается на базе агломерации, объединяющей расположенный на севере Харькова район Пятихатки, села Родичи и Черкасская Лозовая Дергачевского района Харьковской области. Данная группа объединенных в пространстве поселений одновременно обладает развитыми производственными, культурными, рекреационными связями. Основным видом деятельности трудоспособного населения является научно-техническая деятельность благодаря тому, что в Пятихатках находится крупнейший в Украине центр ядерной физики и физики твердого тела - Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт». Численность населения агломерации составляет более 22 тыс. человек, территория - свыше 600 га, удобное транспортное сообщение: через территорию агломерации проходит харьковская окружная дорога и автомагистраль Харьков-Москва.