КГГА через суды возвращает в коммунальную собственность 1770 га земли

Киевская городская государственная администрация через суды возвращает в коммунальную собственность 1770 га земли и помещений общей площадью 30 тыс. кв. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель председателя КГГА Александр ПУЗАНОВ на пресс-конференции в Киеве.

«По крайней мере, уже есть соответствующие решения судов первой инстанции», - сказал А.ПУЗАНОВ.

В частности, по его словам, речь идет о возвращении 15 га земли на Броварском проспекте, где был расположен парк им. Малышко, в котором в начале 2010 года было вырублено большое количество столетних деревьев.

«Наша позиция – восстановить на этом месте парк им. Малышко, и мы приглашаем всех весной принять участие в восстановлении этого парка», - сказал он.

Кроме того, по его словам, в коммунальную собственность возвращены дома по ул. Институтской, 1-3, по ул. Красноармейской, 6, по ул. Б.Гринченко, 3-а, по ул. Владимирской, 46-в, по ул. Крещатик, 10, на Андреевском спуске и др.

«В работе сейчас находятся документы относительно возврата помещений общей площадью 56 тыс. кв. м. Имеется в виду, что уже или поданы иски, или подготовлены документы и есть основания считать, что собранные доказательства позволят возвратить эти объекты в собственность общины», - сказал он.