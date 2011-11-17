КГГА проведет тендер для реализации программы по созданию электронного правительства

Киевская горгосадминистрация планирует в середине января 2012 года провести тендер с целью реализации программы по созданию электронного правительства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель председателя КГГА Александр ПУЗАНОВ на пресс-конференции в Киеве.

«Как только мы получим бюджетные лимиты на следующий год - это первая декада января, - мы объявим тендер и, соответственно, в апреле мы рассчитываем получить партнера, который начнет реализацию данной программы», - сказал А.ПУЗАНОВ.

По его словам, программа рассчитана на три года и предусматривает создание регионального центра «Электронная столица», единственного портала территориального общества, через который киевляне смогут оплачивать все административные услуги, включая жилищно-коммунальные, а также получать разрешение на ремонты и перепланировки квартир.

Заместитель председателя КГГА сообщил, что в результате реализации этой программы также планируется создать систему «Единое медицинское пространство», через которое киевляне будут записываться на прием к врачам, заведут персональную электронную медицинскую карту, которая будет соответствующим образом защищена.

А.ПУЗАНОВ также сообщил, что программа предусматривает создание системы «Генеральный план города Киева», благодаря которой все граждане смогут наблюдать по плану развитие и застройку столицы.

По словам А.ПУЗАНОВА, уже до конца 2012 года КГГА планирует внедрить систему электронного документооборота, что позволит сократить как расходы на содержание аппарата городской власти, так и ускорить процесс принятия решений.

«Электронное правительство позволит контролировать чиновников, а гражданам – видеть информацию, которая обычно чиновники скрывают. Электронное правительство предоставит возможность каждому увидеть, что происходит, какие проекты решений рассматриваются, какие чиновники принимают в этом участие, а, соответственно, руководству КГГА – видеть эффективную работу своих подчиненных», - подчеркнул А.ПУЗАНОВ.