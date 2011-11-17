Кабмин изменил порядок использования средств на жилье инвалидам ВОВ І группы

Кабинет министров своим постановлением №1170 от 16 ноября т.г. внес изменения в пункт 3 Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения жильем инвалидов Великой Отечественной войны І группы, которые длительный срок пребывают в очереди на получение жилья.

Об этом говорится в тексте постановления, размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, главный распорядитель бюджетных средств распределяет бюджетные средства между регионами в разрезе распорядителей нижнего уровня на основании списков инвалидов ВОВ І группы, которые длительный срок пребывают в очереди на получение жилья (поставленные на квартирный учет до 1 января 2011 года (ранее — до 1 января 2010 года) и находятся на нем до этого времени).

Как сообщал УНИАН, в 2011 году планируется обеспечить жильем 170 инвалидов указанной категории, проживающих в 59 населенных пунктах. Соответствующий список сформирован Государственной службой по вопросам инвалидов и ветеранов на основании предложений Совета министров Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций. Для этих целей в государственном бюджете в 2011 году предусмотрено 40 млн. грн.