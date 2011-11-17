Рынок ЖКУ перейдет в частные руки

В Украине предоставлением жилищно-коммунальных услуг через 3-4 года займутся частные компании.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз озвучил сегодня на пресс-конференции заместитель генерального директора Государственного предприятия «Агентство развития ЖКХ» Андрей ЦЫБУЛЬКО.

«По последним данным, до 2016 года стратегией развития теплоснабжения в Украине было принято решение также передавать объекты в управление, то есть они уже будут в частной собственности. Мы в агентстве оцениваем, что через 3-4 года рынок жилищно-коммунальных услуг перейдет на бизнес-процессы. Мы под этим словом понимаем качество, понимаем своевременность, понятность отношений в городе, когда есть компания, которая отвечает, когда есть компания, к которой можно прийти, обратиться и решить свои проблемы», - сказал он.

А.ЦЫБУЛЬКО считает, что альтернативным вариантом для привлечения средств на модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства является управляющая компания. Она возьмет на себя прохождение всех этапов для привлечения финансирования (анализ технического состояния города, разработка стратегии развития города и комплексного решения модернизации объектов ЖКХ, подготовка технико-экономического обоснования, разработка проекта и т.д.), забюрократизированность и длительность которых не дают возможности мэрам городов оперативно получить средства на эти цели.

«Мы рекомендуем всем городам, всем мэрам рассмотреть возможность передачи объектов ЖКХ в управление управляющим компаниям», - сказал он.

По подсчетам А.ЦЫБУЛЬКО, если в расходах коммунального предприятия энергоносители составляют 60%, зарплата — 20%, другие расходы — 8%, а прибыль — 2%, то управляющая компания ставит своей целью сэкономить на энергоресурсах 20%, на зарплате - 2%, на других расходах — 4% и выйти на прибыль 28% за счет технической модернизации и оптимизации бизнес-процессов в работе коммунального предприятия.

В свою очередь технический консультант управляющей компании «Коммунальные Системы Украины» Анатолий ФЕДОРЕНКО отметил, что для модернизации объектов ЖКХ в городах с населением от 40 до 100 тыс. человек необходимо ежегодно вкладывать 10-15 млн. грн.

При этом срок окупаемости инвестиций в замену оборудования составляет 2-3 года, а срок окупаемости инвестиций в полную модернизацию объекта — 12-15 лет.

А.ЦЫБУЛЬКО добавил, что сегодня, пока рынок предоставления жилищно-коммунальных услуг не сформировался, управляющие компании не закладывают прибыли в своих инвестпланах.

По его данным, на сегодня в стране работают до десяти системных управляющих компаний, которые имеют в управлении объекты ЖКХ в нескольких городах.