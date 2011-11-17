В Закон «О регулировании градостроительной деятельности» внесены изменения

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 273 из 404 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом до 1 января 2013 года предусматриваются возможности передачи (предоставления) земельных участков из земель государственной или коммунальной собственности в собственность или пользование физическим и юридическим лицам для градостроительных нужд в случае отсутствия плана зонирования или детального плана территорий населенного пункта.

Кроме того, предусмотрено, что реконструкция или капитальный ремонт жилых домов, которые осуществляются за бюджетные средства, могут быть проведены при отсутствии документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком.