«ЛЭО» не удалось отключить насосные станции ООО «Лугансквода»

Сотрудники ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) с утра, 18 ноября, пытались приступить к отключению объектов ООО «Лугансквода», но персонал водопоставляющей компании не допустил энергетиков к электроустановкам.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь «ЛЭО» Виктория КОЛОМОЕЦ.

«Мы не сторонники отключений! Мы ищем компромиссы, чтобы на взаимовыгодных условиях обеспечивать луганчан и водой, и теплом, и светом. Но руководство ООО «Лугансквода» не идет на переговоры. Это не что иное, как недобросовестные партнерские отношения не только с ООО «ЛЭО», но и со всеми жителями Луганской области», - прокомментировал ситуацию директор энергосбыта – руководитель департамента энергосбыта ООО «ЛЭО» Николай ЛЫСЫЙ.

Он также добавил, что в этой ситуации, согласно ст. 26 Закона Украины «Об электроэнергетике», должник обязан сам ограничить собственное потребление электроэнергии до уровня экологической и аварийной брони. Но водники не спешат ни ограничивать потребление, ни оплачивать долги.

Как сообщал УНИАН, долг ООО «Лугансквода» перед энергетиками области по состоянию на 15 ноября 2011 г. превышает 297 млн. грн.

Руководство ООО «ЛЭО» настаивает хотя бы на частичном погашении долгов ООО «Лугансквода» и регулярной оплате текущих счетов.

16 ноября в «ЛЭО» заявили, что если ситуация с оплатой не изменится, то в пятницу, 18 ноября, они вынуждены будет приступить к отключению насосных станций ООО «Лугансквода».