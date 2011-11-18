Близнюк выступает за завершение приватизации жилья в Украине

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий БЛИЗНЮК считает целесообразным принять решение о завершении приватизации жилья в Украине.

Об этом он сообщил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос о планируемых методах поддержки создания объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

«Я хотел бы, чтобы депутаты Верховной Рады наконец приняли решение о завершении приватизации. 92% людей в государстве уже приватизировали, а 8% - нет. Тут необходимо убрать все инсинуации и принять это решение», - сказал он.

По словам министра, после этого необходимо принять решение о стимулировании создания ОСМД. «У нас есть такие предложения по утеплению домов, по установке счетчиков. Эффективный собственник — это самое главное, что даст перспективу содержанию жилищного хозяйства», - добавил он.

При этом министр отметил, что для стимулирования развития ОСМД Минрегион предлагает жителям, в домах которых созданы такие объединения, установить счетчики тепловой энергии, что даст возможности оплачивать только потребленные объемы тепла. «Мы говорим: мы вам даем счетчик без процентов. Вы платите 300 грн. сегодня за теплоснабжение, завтра вы получаете счетчик. Вы будете платить 250 или 200 грн., а остальное вы возвращаете, и через 1,5 года – полная окупаемость этого прибора», - пояснил А.БЛИЗНЮК.

Как сообщал УНИАН, Минрегион инициирует упрощение процедур создания в Украине объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

По данным министерства, по состоянию на май 2011 года в Украине было создано 12037 ОСМД. До конца года планируется создать еще 2,5 тыс. таких объединений, таким образом, их общее количество достигнет 14,5 тыс.

Справка УНИАН. В соответствии с Общегосударственной программой реформирования и развития ЖКХ на 2009-2014 годы, до конца 2014 года запланировано создать 45 530 ОСМД, что составит около 70% многоэтажного жилого фонда.