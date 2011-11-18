Близнюк предлагает устанавливать в домах индивидуальные теплопункты

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий БЛИЗНЮК считает, что решить проблему бесперебойного горячего водоснабжения можно с помощью установки индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Горячее водоснабжение... Оно не решится никогда до тех пор, пока мы не сделаем систему, которая дает нам возможность перейти на индивидуальные двухконтурные тепловые пункты в каждом подъезде, которые дают тепло и горячую воду всегда и регулируют температуру. Такие предложения у нас есть, и проекты такие в государстве реализуются», - сказал министр.