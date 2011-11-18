Азаров оценивает полную реконструкцию «Охматдета» в 800 млн. грн.

Общая сметная стоимость реконструкции Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» оценивается в около 800 млн. грн.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Общая сметная стоимость сейчас просматривается в размере около 800 млн. грн. на все три очереди строительства. Строительство будет осуществляться ритмично. Мы рассчитываем, что в 2012 году — первая очередь, а в 2013 году мы закончим строительство этой больницы», - сказал премьер-министр.

Он уточнил, что летом 2012 года планируется ввести в действие первую очередь больницы в составе Центра по пересадке костного мозга и детской онкогематологии. В целом строительство рассчитано примерно на два года.

«Структура выделяемых средств предусматривает приобретение оборудования и одновременно строительные работы, поскольку технология оборудования корпуса предусматривает одновременную установку оборудования с проведением строительных работ. Именно поэтому часть средств выделяется не только на строительство, но и на оборудование», - добавил Н. АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, ориентировочно новый многофункциональный медицинский корпус будет иметь общую площадь 63 тысячи квадратных метра, что в 20 раз больше, чем та территория, которую сейчас занимают 4 корпуса, которые готовятся к сносу (3 тыс. кв. м).

В соответствии с проектными предложениями перестройки нового корпуса больницы «Охматдет», на 1 и 2 этажах будет функционировать приемное отделение, 3 и 4 этажи – отделение онкогематологии и трансплантации костного мозга, 5 этаж – технический для обеспечения воздухом отделения онкогематологии и трансплантации костного мозга, 6, 7, 8 этажи - новой операционной, в том числе септические, отделение абдоминальной, торакальной и нейрохирургии и реанимации, 9 этаж – технический для обеспечения воздухом данного корпуса.

Планируется, что подготовительные работы, которые будут включать снос 4 старых корпусов, подготовительные технические работы, рытье котлована, начнутся в сентябре. В октябре-ноябре будут осуществляться работы по закладке фундамента, которые должны закончиться до конца года.

21 сентября Н.АЗАРОВ заявлял, что считает необходимым завершить полную реконструкцию «ОХМАТДЕТа» в течение 2011-2012 годов.