Близнюк обещает за два года решить все проблемы лифтового хозяйства

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий БЛИЗНЮК обещает, что через два года в Украине будут решены все проблемы, связанные с работой лифтового хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время Часа вопросов к правительству, который проходит в Верховной Раде, отвечая на вопрос по поводу того, что в ряде регионов в высотных домах не работают лифты.

А.БЛИЗНЮК признал, что в Украине «не работают 6 тысяч лифтов». Он отметил, что в министерстве разработана соответствующая программа и «в бюджетном запросе предложили расходы на решение этой проблемы».

По словам министра, данная программа будет подана на рассмотрение правительства. Он отметил, что каждый регион также приобщится к решению этого вопроса, и «вместе за два года мы решим все эти проблемы».