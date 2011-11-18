Депутаты предлагают увеличить финансирование молодежных жилищных кредитов

Народные депутаты Андрей ПИНЧУК, Екатерина САМОЙЛИК, Павел КОСТЕНКО и Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ, являющиеся членами наблюдательного совета Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству, предлагают при рассмотрении проекта госбюджета на 2012 год во втором чтении увеличить расходы на молодежные жилищные кредиты до 750 млн. грн.

Об этом говорится в открытом обращении депутатов к спикеру Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ и премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.

По данным депутатов, в течение 2005-2008 годов постоянно уменьшался объем финансирования льготного государственного кредитования молодых семей, а в 2009 году из государственного бюджета вообще не было выделено средств. В результате плановые показатели Государственной программы обеспечения молодежи жильем на 2002-2012 годы по предоставлению льготных кредитов не достигнуты из-за недофинансирования в 750 млн. грн., о чем указано в выводах Счетной палаты по результатам аудита этой программы в 2010 году.

«Сегодня существует реальная угроза свертывания этой важной социально-экономической программы, которая является одним из важнейших направлений поддержки молодых граждан», - считают депутаты.

Напомним, в проекте Государственного бюджета на 2012 год на молодежное жилищное кредитование предусмотрено всего 60 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству выступает за увеличение финансирования на предоставление льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья примерно вдвое по сравнению с заложенной в проект госбюджета 2012 года суммой в 60 млн. грн. – до 120 млн. грн.