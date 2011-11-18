Украина до конца 2013 года согласует с РФ арендную стоимость земли для Черноморского флота

Кабинет министров Украины постановлением № 1172 от 16 ноября 2011 года утвердил критерии распределения дополнительной дотации из государственного бюджета местным бюджетам на компенсацию потерь доходов в результате размещения Черноморского флота Российской Федерации на территории г. Севастополя и Автономной Республики Крым.

Текст соответствующего постановления размещен на Правительственном портале.

В то же время правительство поручило Государственному агентству земельных ресурсов, Министерству иностранных дел, Министерству обороны, Фонду государственного имущества до 2013 года завершить согласование документов по инвентаризации и нормативной денежной оценке земельных участков, которые используются Черноморским флотом Российской Федерации на территории Украины.

Правительство также рекомендовало соответствующим органам местного самоуправления Крыма провести денежную оценку земельных участков, которые используются ЧФ РФ на территории Украины, и установить размер арендной платы за пользование такими земельными участками на уровне 3% их нормативной денежной оценки на 2013 год и 4% - для расчета на 2014 и последующие годы.

Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.