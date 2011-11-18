Процедуру установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги усовершенствуют

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно процедуры установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 237 народных депутатов из 322, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается, что порядок доведения до потребителей информации о перечне жилищно-коммунальных услуг, структуре цен/тарифов, изменении цен/тарифов с обоснованием его необходимости и об учете соответствующей позиции территориальных общин разрабатывается и утверждается центральным органом исполнительной власти по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

В случае изменения цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги исполнитель/производитель не менее чем за 15 дней до введения их в действие сообщает об этом потребителям со ссылкой на решение соответствующих органов.