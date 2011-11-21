Ко Дню Киева в Гидропарке создадут парк для занятиями экстремальными видами спорта.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, поручение об ускорении темпов реализации этого проекта дал председатель КГГА Александр ПОПОВ руководителю Днепровского района.

«Этот парк для экстремальных видов спорта – мечта наших детей. Они отстаивали эту идею, принимая участие в танцевальном проекте Майдан’S. Благодаря своему упорству и целенаправленности наша молодежь одержала победу. Городская власть должна сделать все для того, чтобы помочь претворить их мечту в жизнь. Поэтому ко Дню Киева парк для экстремальных видов спорта должен быть построен», – сказал А.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, за победу в проекте МайданS-2 киевская команда получила 1 млн. грн., которые было решено потратить на строительство специально оборудованной площадки для паркура.