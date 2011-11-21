Лубкивский: УЕФА отмечает большой прогресс Украины в подготовке к Евро-2012

Руководитель Местного организационного комитета Украины «Евро-2012 Украина» Маркиян ЛУБКИВСКИЙ заявляет, что УЕФА отмечает большой прогресс нашего государства в подготовке к турниру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ЛУБКИВСКИЙ сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, со стороны УЕФА на данный момент нет существенных замечаний относительно процесса подготовки Украины к Евро-2012.

«Мы стремимся, чтобы этот турнир был лучше, чем все предыдущие», - сказал М.ЛУБКИВСКИЙ.

Он добавил, что именно такой является стратегия УЕФА во время подготовки каждого футбольного соревнования, которое проходит под эгидой этой организации.