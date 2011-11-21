Лубкивский: УЕФА отмечает большой прогресс Украины в подготовке к Евро-2012
14:33, 21 ноября 2011Недвижимость
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Руководитель Местного организационного комитета Украины «Евро-2012 Украина» Маркиян ЛУБКИВСКИЙ заявляет, что УЕФА отмечает большой прогресс нашего государства в подготовке к турниру.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ЛУБКИВСКИЙ сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
По его словам, со стороны УЕФА на данный момент нет существенных замечаний относительно процесса подготовки Украины к Евро-2012.
«Мы стремимся, чтобы этот турнир был лучше, чем все предыдущие», - сказал М.ЛУБКИВСКИЙ.
Он добавил, что именно такой является стратегия УЕФА во время подготовки каждого футбольного соревнования, которое проходит под эгидой этой организации.
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