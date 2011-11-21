Объем субсидий на оплату ЖКУ за 10 месяцев вырос на 71,1 млн. грн.

В январе-октябре 2011 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 158,6 млн. грн., что на 71,1 млн. грн. больше, чем в январе-сентябре 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 138,6 млн. грн., в сельской – 20 млн. грн.

Субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе-октябре 2011 года были назначены 1210 тыс. семей (88,9% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 972 тыс., в сельской – 238 тыс. По сравнению с январем-октябрем 2010 года количество семей, которым были назначены субсидии, увеличилось на 359,1 тыс., или в 1,4 раза.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в октябре т.г. увеличился по сравнению с октябрем 2010 года на 36,9% – до 176,3 грн.

Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Ивано-Франковской области, Киеве и Хмельницкой области (277,3–213,3 грн.), наименьший – в Николаевской, Одесской и Львовской областях (54,2–117,6 грн.).

Справка УНИАН. В 2010 году жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 237,4 млн. грн., что на 94 млн. грн. больше, чем в 2009 году.