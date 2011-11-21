АМКУ оштрафовал Херсонскую ТЭЦ за злоупотребление монопольным положением

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил на ПАО «Херсонская ТЭЦ» два штрафа за злоупотребление монопольным положением общей суммой в 21 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонского областного территориального отделения АМКУ, расследованием было установлено, что ТЭЦ заключало с ОСМД и жилищно-эксплуатационными организациями договоры, условия которых создали препятствия потребителям для эксплуатации внутридомовых сетей. Кроме того, были завышены тарифы на дополнительные услуги по выдаче технических условий на установку приборов учета тепловой энергии. Такие действия привели к ущемлению интересов потребителей, за что АМКУ оштрафовал ПАО на 11 тыс. грн.

Также Херсонским отделением АМКУ было установлено, что ТЭЦ выставляло к оплате счета за услугу по отоплению мест общего пользования только жильцам квартир с централизованным отоплением. В то же время жильцы квартир с индивидуальным отоплением не оплачивали обогрев мест общего пользования. Такие действия также привели к ущемлению интересов потребителей, за что ТЭЦ была оштрафована на 10 тыс. грн.

ПАО «Херсонская ТЭЦ» признало и прекратило нарушение, а также обязалось уплатить штраф в государственный бюджет.

Справка УНИАН. ПАО «Херсонская ТЭЦ» обеспечивает централизованным отоплением 48% потребителей в Херсоне – более 150 тыс. жителей города.

Херсонская ТЭЦ имеет электрогенерирующие мощности до 80 МВт и теплогенерирующие - до 737,7 Гкалл/ч.

Херсонская ТЭЦ с сентября 2009 года находится в управлении НАК «Нафтогаз Украины».